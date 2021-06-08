科學又有一大躍進！俄羅斯科學家先前曾在西伯利亞地區，發現一隻被冰封超過2.4萬年的多細胞生物，科學家近日進行解凍研究，沒想到竟讓該生物成功復活。

根據英國媒體《BBC》的報導，俄羅斯科學家先前在西伯利亞北極區的阿拉耶薩河域（Alayeza River），挖掘到一隻冰封約2.4萬年的多細胞生物「蛭形輪蟲（bdelloid）」，而這隻蛭形輪蟲經過放射性碳定年法檢測後，發現牠曾在約2萬3960年至2萬4485年前存活在這個世界上。

而過去的研究中曾顯示，蛭形輪蟲的生命力極強，不但耐餓、耐酸，也能忍受低氧及長期脫水的極端環境，也是地球上少數能夠對抗高放射線的生物，在急凍的情況下至少能存活10年以上。但最新發表的科學研究期刊《當代生物學》中卻表示，蛭形輪蟲其實可以存活至少數千年以上，目前也有科學家將2.4萬年前的蛭形輪蟲解凍，並成功復活。

俄羅斯專門研究土壤科學、生物研究及物理化學的科學家斯塔斯瑪拉文（Stas Malavin）受訪時透露，過去雖有蛭形輪蟲在急凍的情況下存活10年，但這次卻拉長至2.4萬年，對於多細胞生物來說簡直不可能，因此科學家們還要再進行多項的研究才能找出牠真正存活的原因。