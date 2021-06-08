英國有一對天鵝夫妻感情非常甜蜜，每天如膠似漆一起生活，日前還誕下了9顆蛋，其中7隻小寶寶順利孵化成功，然而好景不常，母天鵝被人發現疑似健康狀況不佳，不久後便因病去世，公天鵝一夕間喪偶變成單親爸爸，但他沒有沉浸在哀傷的情緒中，反而扛起育子的重責大任，細心照顧自己的7個寶寶。

根據《WCVB》報導，英國波士頓的查爾斯河濱公園（Charles River Esplanade）有一對感情甜蜜的天鵝夫妻，在日前孵化出7隻小寶寶，攝影師札柯爾（Sylvia Zarco）透露，自己從4月中旬開始，就一直在記錄這家人的日常生活，然而前陣子天鵝媽媽健康狀況似乎出了問題，不但頭部抬不太起來，走路也搖搖晃晃的，豈料在上月31日時竟突然病逝，讓當地許多人都備感震驚。

波士頓動物管控中心（Boston Animal Control）接獲消息後也立刻派人趕往現場，但離奇的是，根據屍檢結果這隻天鵝媽媽的身體狀況良好，既沒有體重過輕，也沒有外傷跡象，腸胃道中也沒有任何被誤食的塑膠垃圾，因此至今天鵝媽媽的死亡原因仍未查明。

而天鵝爸爸雖然痛失愛妻，不過卻沒有沉浸在悲傷的情緒中，反而獨自扛起育子的重責大任，經常將7個寶寶背在背上，一起在河中優游，查爾斯海濱公園負責人菲妮（Emma Feeney）表示：「這隻單親天鵝爸爸非常努力保護孩子，牠是個很偉大的父親，和孩子們的互動也很可愛」。