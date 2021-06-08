隨著天氣漸漸變熱，許多人都會穿著較清薄的服裝出門，但如果穿得太少、太暴露，可能會因此紅到國外去。近日越南論壇上竟流傳多張台灣女子穿著火辣服飾購物時的性感穿搭照，而且她不僅沒穿內衣就直接出門，超短的熱褲更是短到連底褲都露出來，讓網友們看了忍不住暴動不斷轉發。

根據《Baomoi》、《2sao》等多家越南媒體的報導，越南論壇網站上近日流傳多張台灣女子穿著火辣服飾上街購物的照片。照片中只見一名身材高䠷、纖細，留著一頭烏黑長髮的妙齡女子，在便利商店裡挑選物品並且準備結帳。不過仔細一看才發現，該名女子不但沒穿內衣「激凸」上街，下半身還穿著前方有高叉設計的超短熱褲，讓該名女子的內褲及「黑森林」隱約露出，加上由下往上的拍攝角度，使她一雙白皙美腿顯得更加修長、性感，讓不少越南網友看得直噴鼻血。

而即使照片中的女子沒有露出臉蛋，但大膽的穿搭方式依然引起大批越南網友的無限遐想，在網路上瘋狂轉發，直呼「辣到不敢看」、「那雙腿真美」、「天氣熱果然就有好東西能看」。但也有網友認為「誰敢穿這樣走在路上」、「她媽看到不昏倒才怪」、「為什麼我一點都不覺得性感」、「她是不是對性感這兩個字有誤解」、「應該又是某位網紅的作品」、「這樣真的不會引起犯罪嗎」。