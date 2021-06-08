狗狗真的是人類最忠心的伙伴！大陸河南近日發生一起意外事故，3名年輕人到河岸邊遛狗時，其中1人不小心失足落水，另外2人想要救援卻也不幸跌入水中，最終3人溺亡，2隻黃金獵犬無助地待在岸邊苦守一天一夜，甚至見到人就跑、不願離開，雙眼全都哭紅了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在河南鄭州，本月5日時3名年輕人到河岸邊遛狗，其中1人突然失足落水，另外2人立刻伸手救援，豈料也一起跌入水中，最終3人溺亡，而和飼主一同外出的黃金獵犬母子苦守在岸邊一天一夜，狗媽媽不斷在附近停靠的車邊徘徊，而小狗八寶則呆坐在岸邊望著河水。

等到隔天死者家屬來到現場時，狗媽媽就在飼主的汽車旁打轉，還試圖從車窗探頭進去查看，似乎是在尋找飼主的身影，家屬見狀相當不忍，於是將牠帶了回家，但八寶卻怎麼也不願意離開原地，只要看到人靠近就快速跑離，家屬在無奈之下也只好先行離開。

附近一名趙姓男子和其他民眾都很想救助八寶，但牠卻十分怕人，也不吃他們拿過來的任何食物，只是一直傻傻地守在河岸邊，最後趙先生拿著八寶飼主的衣服，才終於吸引牠上車，成功營救，他透露八寶在河邊不斷哭泣哀號，上車的時候雙眼都是通紅的。據了解在死者家屬的同意之下，八寶已經交由趙先生所收養。