網路上日前瘋傳一段駭人影片，國外一名男子彷彿大法師上身，竟能輕鬆將頭部「扭轉180度」，短短的6秒畫面上傳至TikTok（抖音）後已吸引逾330萬人觀看。不過就有醫師表示，這是極少數患有「關節過度變形」或「結締組織疾病」的人，才能做到的動作，一般民眾切勿模仿。

原PO日前將影片上傳至TikTok，並打趣表示「派對把戲！如果你也能做到，就來單挑吧！」畫面中可見，男子將雙手分別扣緊後腦勺與下巴，接著輕推頭部，以逆時針的方向將頭部扭轉180度，直到眼睛能直視正後方，當他鬆開雙手後，頭部又能毫不費力的轉回原位。影片中還能聽到其他人因為這幕駭人畫面驚呼連連，直說「哦，老天！我需要喝一杯」。

影片曝光後網友全嚇壞了，紛紛留言直呼「根本是大法師」、「這是在驅魔嗎？」、「人類界的貓頭鷹！」；也有人好奇「他到底是怎麼發現這項特技的？」

對此，英國醫師迪歐（Simran Deo）表示，少數患有關節過度變形（Hypermobile joints）或結締組織疾病（connective tissue disease）的人，「肌肉、韌帶與肌腱將變得更有彈性，關節也能夠比一般人更加彎曲」。而人類頸椎最多只能左右移動90度，無論脖子如何轉動，耳朵位置僅能與肩膀齊平，若超過身體的最大限度，「可能會嚴重損害脊髓以及供應大腦氧氣的頸部血管」。醫師警告，一般民眾切勿輕易嘗試此動作，否則恐導致癱瘓或中風。