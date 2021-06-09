墨西哥日前發生一起鱷魚攻擊人的意外事件。英國一對雙胞胎姊妹前往墨西哥觀光景點旅遊時，妹妹原本還在湖中開心游泳，沒想到下一秒就被鱷魚攻擊拖入水中，姊姊看到後立即跳下水與鱷魚搏鬥，最後雖成功救出妹妹卻也身受重傷。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自英國伯克郡的28歲雙胞胎姊妹喬治亞（Georgia Laurie）與梅麗莎(Melissa Laurie) ，自3月份離開英國後，她們就展開為期8個月的背包客旅行，預計今年11月回到英國。本月6日兩姐妹來到墨西哥瓦哈卡州埃斯孔迪多港附近的Manialtepec Lagoon潟湖欣賞著名景點「藍眼淚」，妹妹梅麗莎在湖中游泳時，突然遭到一隻巨鱷攻擊並將她拖入水中，姊姊喬治亞過去曾考過潛水執照及接受救生訓練，因此看到妹妹發生意外，她便立即跳下水搶救。

喬治亞一下水就拿物品猛K鱷魚的頭部，鱷魚才因此鬆口成功救出妹妹，但她也因此受到重傷。2人被送去醫院接受治療後，梅麗莎因傷勢太過嚴重造成肺部積水、不斷咳血，目前仍然持續昏迷，而喬治亞則是在搏鬥的過程也被鱷魚猛咬，因此還須住院觀察。

她們的父母西恩（Sean Laurie）及蘇（Sue Laurie）接受採訪時表示，雖然她們都還活著但情況相當危及，目前仍持續在墨西哥接受治療，還沒辦法決定何時才能把兩姊妹帶回英國。