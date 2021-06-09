近日網路上流傳一段驚悚的影片，大陸一處飼養場的鴕鳥不慎將頭卡在鐵管和牆壁的縫隙中，牠著急地想要脫困，沒想到用力一蹬竟硬生生將自己的頭部扯了下來，鴕鳥當場噴血、倒地抽搐，一旁的同伴見狀也全都嚇一大跳，立刻急忙向後方跑走。

該起事件發生在本月5日，從畫面中可以看到，一隻鴕鳥的頭不慎被卡在鐵管和牆壁間的縫隙，牠先是左右擺動自己的身體，試圖以緩慢的挪動方式讓自己脫困，但卻沒有任何成效，在心急之下，鴕鳥似乎決定放手一搏，站起身來猛力向後一蹬，希望能讓自己擺脫困境。

豈料鴕鳥卻不小心用力過猛，將自己的頭部硬生生扯斷、留在鐵管上，而剩下的無頭身體則噴血倒地，不斷抽搐著，一旁的同伴見到這驚悚的一幕全都嚇壞了，紛紛往後奔逃；飼養場的員工事後來到現場看見這個慘狀也十分震驚，調閱監視器後才終於得知事情的真相。

這段影片曝光後立刻就在微博上瘋傳，不少網友看完都直呼恐怖，紛紛留言：「鴕鳥的這個身體構造就不科學！」、「美好的一天從看見這個結束」、「牠可能以為使勁可以把頭扯出來，結果扯沒了…」、「所以說鴕鳥傻啊，不然怎麼會把頭埋進沙子裡」、「若為自由故，鳥頭也可拋」。