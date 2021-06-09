不少人會使用Google地球瀏覽景觀，但有時也會發現難以解釋的畫面。美國一名網友日前透過Google地球，查看位於加州與內華達州州界的沙漠谷地「死亡谷」，豈料卻發現了一個巨大同心圓，而當他點進街景模式放大看時，發現同心圓外竟站著好幾個穿著白袍的人，讓他看了不禁寒毛直豎。

根據《鏡報》報導，網友傑森(Jason Cline)日前利用Google地球研究「死亡谷」(Death Valley)景觀，注意到死亡谷的一間廢棄房屋旁，有一個巨大的同心圓，看起來像是指紋，因此他便好奇的點開地圖放大鍵，並進入街景模式，發現旁邊還有一間廢棄屋，周圍站著好幾個披白袍的人。

影片中可見，空地上的同心圓用石頭排成，而旁邊出現好幾個穿白袍的人，且都站在檯子上，每個人都低著頭，看起來像在進行某種邪教儀式，讓傑森不禁毛骨悚然，他也將這段詭異的影片分享至抖音，累積1700萬觀看次數，不少人驚呼不已，表示「天哪，我去過那裡！是死亡谷的鬼城」。

有人跳出來解釋，此處位於死亡谷流紋岩鬼鎮，同心圓旁的房屋並未廢棄，而是戈德韋爾露天博物館(Goldwell Open Air Museum)，穿著白袍的人其實只是雕像，是該間博物館戶外雕塑公園的裝置藝術，由比利時藝術家阿爾伯特(Albert Szukalski)製作，並命名為《最後的晚餐》(Last Supper)，雕像是真人大小比例，1984年就被放置於該鎮展出。