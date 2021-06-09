加拿大一名攝影師日前在野外目擊一隻黑色烏鴉蹲坐在地，身上還有無數黑點，便先行使用單眼相機拍了下來，沒想到回家放大一看，烏鴉羽毛上的黑點竟然是一隻隻的黑色螞蟻，讓他十分錯愕，於是將照片PO網求解，對此就有內行人指出這是「蟻浴」，難得畫面讓網友直呼「開眼界了！」

綜合外媒報導，加拿大攝影師奧斯汀（Tony Austin）本月1日在臉書社團「Picture perfect Vancouver Island.」PO出一張照片，透露當時在保護區散步的他，偶然看見一隻烏鴉展開翅膀蹲坐在地，模樣看似有點奇怪，且身上還佈滿著不少黑點，便先行使用相機拍攝記錄下來，沒想到回家將照片放大觀賞，赫然發現烏鴉身上的黑點竟是無數的黑色螞蟻。

被眼前這一幕嚇壞的奧斯汀，便將照片PO網求解，貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人表示這是「螞蟻浴」，並指出能目睹鳥類進行蟻浴的機會相當罕見，牠們會透過螞蟻除去羽毛中的寄生蟲或蝨子，加上螞蟻會釋放「蟻酸」，換毛期間可以幫助降低鳥類皮膚的不適感。

罕見畫面曝光後，網友紛紛留言直呼「很棒的照片，太令人驚豔了」、「從來沒聽過蟻浴，長知識了」、「有聽過蟻浴，但從來沒親眼見過，真是開眼界了」。

事實上，鳥類的清潔方式除了蟻浴之外，還包括水浴、沙浴、日光浴，其中沙浴是透過沙土帶走鳥類羽毛上多餘的油脂和水分，達到淨身的目的。