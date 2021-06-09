近期網路上出現不少正妹菜販或是魚販來吸引客人上門，但泰國菜市場中卻出現一隻「貓老闆」吸引民眾光顧。泰國網路上近日流傳多張貓咪在菜市場中擺攤賣蔬果的逗趣照片，貓咪超萌的表情以及百變的造型都讓網友直呼「太可愛了」。

根據泰國媒體的報導，當地一隻名叫「Bong Bong」，因長相十分無辜可愛，總是睜大的雙眼盯著鏡頭，個性也相當乖巧任由主人為牠變裝換造型，因此忍不住為牠在FB上開設了專屬的粉絲團。

在近日公開的照片中，Bong Bong化身超可愛的菜販、肉販及水果攤販，在路邊擺出各種蔬果、醬料、螃蟹、雞肉及雞蛋等物品來做生意，而且Bong Bong的造型除了有圍兜兜之外，還有裙子、頭套、帽子、眼鏡等各種配件，可愛模樣電暈一票網友，粉絲團開設短短10天就吸引超過8萬人追蹤。

主人在昨（8）日又在粉絲團上曬出一段Bong Bong穿著童子軍服裝居家辦公、看電視的短片，超萌表情同樣吸引超過萬人按讚，上千人分享留言。

網友看到後紛紛留言「太可愛了啦」、「我要是這樣對我家的貓肯定被抓」、「人家的貓永遠最乖」、「我也想要這種天使貓」、「要被牠給融化了」、「這種貓就是得抱緊處理」、「看到牠讓我一整天都開心」、「這隻貓太療癒了」、「帶眼鏡的Bong Bong實在太帥了」、「牠可能也以為自己是人」。