近日印度一段影片在網上掀起熱議，一名男子和友人深夜騎車行經一座橋時，發現有一名全身光裸的女子正在漫步，而且走路的姿勢十分詭異，甚至在注意到車燈後，還回頭凝視著他們，讓男子和友人都感到毛骨悚然。

根據《NDTV》報導，事件發生在賈坎德邦薩萊克拉卡爾薩旺縣（Seraikela-Kharsawan）的城鎮上，4月27日晚間約7點40分左右，男子迪帕克（Deepak）剛參加完母親的喪禮，和友人一同騎車準備回程，豈料在途經一座橋的時候，卻突然看見一名身上一絲不掛的女子在漫步，走路方式看起來十分詭異，讓迪帕克懷疑對方就是邪教的女巫，因此請後座的朋友拿手機拍下來。

從影片中可以看到，這名女子原本行走在黑暗的橋上，四周沒有任何光線，不過在幾台摩托車從她身邊經過後，她似乎注意到了迪帕克的車燈，突然停下腳步、回頭凝視，嚇得身後所有騎士都不敢輕舉妄動，只能停在原地，不久後這名女子又轉過頭繼續往前走，最終消失在夜色當中。

這名女子的行為讓迪帕克和友人都感到很不安，隨即在高速公路附近一間商店停車，並詢問其他騎士，大家都有在橋邊看到一樣的女子。事後迪帕克也將這段1分半的影片擷取其中關鍵30秒上傳網路，引發熱烈討論，有些眼尖的網友注意到女子似乎沒有毛髮，很像是外星人或其他不明生物，但也有人認為她純粹就只是喝醉了的女人。

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