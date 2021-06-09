挪威一名野生動物攝影師，日前至肯亞馬賽馬拉國家公園進行拍攝，意外拍到獅子狩獵失敗的畫面，4隻猛獅跟蹤一群水牛數小時，當牠們準備發動攻擊時，沒想到竟被水牛群發現，一群氣憤的水牛朝牠們的方向衝過去，獅子嚇到趕緊跳到樹上避難。

根據《太陽報》報導，54歲挪威攝影師托克(Olav Thokle)，日前至馬賽馬拉國家公園(Masai Mara)拍攝，發現被命名為黑岩男孩(Black Rock Boys)的4頭獅子，花數小時跟蹤500隻水牛，當牠們準備獵捕其中幾隻較弱的水牛時，水牛群靈敏的嗅到獅子的味道。

較壯的水牛發現獅子靠近後，非常氣憤地朝對方奔過去，獅子趕緊向別處跑開，其中一隻獅子逃跑失敗，嚇到跳到樹上，躲在上面好幾個小時不敢下來。托克表示，「水牛意識到獅子的存在後，最強的水牛便衝向獅子們，其中3隻速迅跑開，但第4隻被發狂的水牛群包圍，一時無法逃脫」。

托克接著說「獅子看到旁邊有一棵樹，牠便趕緊跳上去，在水牛群離開該地區前，牠在樹上待了將近1個小時」。馬賽馬拉國家保護區是肯亞西南部的一個大型獵物禁獵區，擁有大量的豹屬動物及遷徙動物，以大型貓科動物而聞名，例如獅子、豹子和獵豹等，其中獅子數量最多，有超過900隻獅子生活在該地區。