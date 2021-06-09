有民眾日前半夜發現一幕超害羞畫面，並指出有一對「情侶」緊貼著她家窗戶激戰，重點部位全都曝光，沒想到現場照片流出後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「腰力真好！」

原PO日前在《Dcard》以「貼著我家窗戶做」為題，PO文透露半夜發現自家窗戶上有兩隻壁虎性致高昂的正在交配中，不禁打趣笑說「大半夜的，牠們貼著我家窗戶做，以為我不會發現嗎？」原PO坦言，雖然偷拍是不好的行為，「但仔細想想…這是我家欸！難怪我家最近壁虎那麼多，祝早生貴子！幫我家把蚊子吃光，謝謝兩位。」

圖為壁虎交配示意圖，非本文當事壁虎。（圖／達志影像）

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言回應「OMG好赤裸」、「大半夜的看這個有種微妙感」、「這個腰力啊」、「壁虎式！想學」、「原來是這樣做的」、「姿勢給100分」、「（真）高清無碼」、「壁虎與壁虎的連結」。

照片也引起不少網友共鳴，「我在我家窗戶也有看過」、「我也有遇過！我看著牠們初次見面、初次交尾，我還看著牠們的小孩長大呢」。