家裡若是長時間沒有清掃，都會在各個角落發現蜘蛛網或是螞蟻窩，有時候甚至還會出現意想不到的「不速之客」。住在紐西蘭的一名屋主，日前打開許久未進閣樓，卻在某處發現一個長相奇特又巨大的「異形」巢穴，嚇得他趕緊打電話請專業人士前來處理。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名居住在紐西蘭奧克蘭的屋主奇瑞弗頓根（Kiri Vertongen），日前在家裡閣樓中發現一個巨大的白色巢穴，從天花板一路黏附在房屋的樑柱及地上，從外觀看起來有多個類似波浪的漩渦圖騰，整體看起來就像是乾掉的白色黏液，屋主看到後頭皮發麻，立即拍下照片上傳至網路上與網友分享，並打電話請專門公司來移除。

雪梨大學教授同時也是生態學家的霍丘利（Dieter Hochuli）接受採訪時表示，這個巢穴其實就是「黃蜂（wasps；俗稱虎頭蜂）」的蜂巢，牠們是侵略性極強的外來種，如果巢穴受到外界干擾，牠們便會發動攻擊，有時候甚至還會讓對方喪命，得非常小心處理。

幸好經過專業人士的幫助下，蜂巢已順利的被摘下，而且蜂群還在持續活動中，待清除乾淨就可以不用擔心了。網友看到照片後紛紛留言「這感覺好像什麼恐怖電影裡的畫面」、「讓我想到Netflix影集《陌生人》裡的東西」、「好不舒服，光看照片都覺得毛骨悚然」、「這會讓人密集恐懼症發作」。