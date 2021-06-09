大陸河南周口一名氣功大師日前受邀表演，並在當地一場活動演出「鐵頭劈磚」，沒想到結果竟失敗了，只見他拿起一塊磚頭往頭上敲，沒想到連試了好幾次都不成功，隨後他又拿起另外一塊砸頭仍失敗，讓他無奈的帶著磚離開現場，頭甚至因此被砸出血。

綜合陸媒報導，該名男子是當地有名的氣功大師，也是當地非物質文化遺產的大師，當時他被受邀表演氣功，在廣場上展示「鐵頭劈磚」，氣功大師先是拿磚頭連敲自己的頭6次，但磚頭依舊沒有被砸破，隨後他又改拿另外一塊磚，敲了好幾次都失敗，期間多次力氣大到連他自己都快站不穩了。

過程全被圍觀民眾拍下，據知情者表示，這名氣功大師是有實力的，才會被活動單位邀請出席，但當天磚頭的品質太好，所以才沒有輕易被砸碎，氣功大師的頭部甚至因此流血。不少人看完影片後表示，「磚廠請這大師代言吧」、「能用磚把自己打成這樣，還能清醒的收攤，足以證明這才是真大師啊！服」、「河南的磚相當可以，這個磚廠出名了」。

氣功是透過呼吸、身體活動和意識的調整作為鍛鍊方法，可達到強身健體、健康身心、抗病延年、開發潛能等目的，但若是以氣功達到增強武力，或幫他人治病等效果，其實並沒有科學根據，且多數人認為，鐵頭功劈磚並非靠氣功，而是長期練習的成果。