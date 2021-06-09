外國一名嚮導日前到肯亞國家保護區進行培訓，卻意外目擊了2隻蛇鷲組隊獵捕兔子的驚人畫面，牠們將兔子包圍住以後，用細長的雙腳不斷踩踏，最終兔子被攻擊到癱瘓無力，只能眼睜睜看著自己變成蛇鷲的大餐。

蛇鷲利用大長腿不斷踩踏兔子，攻擊牠的頭部和脊椎，兔子很快就癱瘓暈眩。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日上傳一段影片，是由38歲的野生動物嚮導格蘭特（Grant Telfer）所拍攝，日前他前往肯亞馬賽馬拉國家保護區（Masai Mara National Reserve）的營地進行培訓，沒想到卻意外捕捉到了2隻蛇鷲組隊獵捕的珍貴畫面。

格蘭特透露，日出時他們一行人看到2隻蛇鷲從樹上下來，準備外出捕獵，因為目前正值牛羚遷徙的時期，地上的草非常短，因此任何在草地移動的生物都可以看得很清楚，2隻蛇鷲很快就發現一隻小兔子，接著飛到牠的身後，不斷用「大長腿」輪流進行攻擊，「對頭部和脊椎的精準攻擊，讓兔子不一會兒就陷入癱瘓」，兔子雖然曾嘗試要逃跑，但還是不幸身亡。

對於能夠親眼目擊這樣精采的獵食場景，格蘭特十分興奮和驚喜，直言自己一直以來都在森林中長大，且從2004年開始擔任嚮導的工作，雖然有不少書裡都有寫蛇鷲會獵捕兔子，但他卻沒見過這樣的畫面，「我們過去曾見過蛇鷲捕捉昆蟲和小蛇，但從沒看過牠們捕捉體型這麼大的哺乳類動物」。

蛇鷲是一種大型陸生的猛禽，是非洲的特有種，棲息地位在撒哈拉以南非洲的草原及大草原，身高約為1.3公尺，有著一雙纖細的大長腿，同時也是牠們獵捕時的最佳武器，能夠將獵物踩暈以便牠們吞下，蛇鷲主要的獵物包含昆蟲、蛇、鼠、幼鳥、鳥蛋以及兔子，有時還會吃動物屍體，但通常不會獵食大型草食動物。