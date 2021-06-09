一般人見到野生黑熊都會盡量避開免得被攻擊，但美國一名男子在民宿前發現黑熊時，竟興奮的向前試圖接近黑熊，沒想到下一秒黑熊突然暴衝，讓他嚇得趕緊躲進屋內，而這個驚悚的過程也被男子全程錄了下來公開在網路上。

根據英國媒體《每日郵報》報導，一名來自美國的男子凱文（Kevin），日前與友人一同前往田納西州（Tennessee）塞維爾維爾（Sevierville），並入住先前在Airbnb預約好的民宿，某日清晨5點多左右，凱文被屋外傳來的巨大聲響給吵醒，走到外面查看才發現是一頭黑熊正在翻垃圾桶找尋食物，凱文便好奇的拿起手機錄影並走出屋外試圖親近黑熊。

不過，當凱文想伸出手與黑熊打招呼時，黑熊竟完全不領情，咆嘯了幾聲後便突然衝向他，嚇得凱文趕緊衝進屋內躲避攻擊，好在黑熊沒有繼續追上來，隨即轉身離去，因此沒有造成人員傷亡，也沒有破壞其他物品及帶走垃圾。

同樣目擊黑熊入侵的附近居民則表示，其實這頭母熊後面還帶著三隻小熊，牠們因為飢餓才會潛入住宅區覓食。但專家也提醒，黑熊一直都是群居動物，主要棲息在加拿大、北美及墨西哥地區的山脈與沼澤地帶，除了冬天會冬眠外，夏秋兩季則是牠們用來覓食、儲存脂肪過冬的重要季節，因此會在這段時間相當活躍，民眾看到切勿靠近以免遭到攻擊。