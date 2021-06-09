隨著科技進步，加速了人類文明的進展，不過無形中卻也破壞了不少生物的棲息地。美國南加州日前就發生一起悲劇，一架無人機上月墜毀在一處溼地保育區，嚇跑數千隻燕鷗，導致約3千顆燕鷗蛋瞬間遭到鳥媽媽遺棄。

綜合外媒報導，美國南加州橘郡的伯沙奇卡保育區（Bolsa Chica），有燕鷗群產下逾3千顆蛋，不過就在燕鷗孕育的過程中，突然有兩架無人機在保育區上空違法飛行，其中一架更墜毀濕地，根據加州魚類和動物野生部門表示，因為害怕遭到獵食，數千隻燕鷗展開「絕地大逃亡」，燕鷗群產下的逾3千顆蛋一夕之間成了「無主孤兒」。

A rise in visitors to the Bolsa Chica Ecological Reserve in Huntington Beach increased graffiti, litter and bad behavior, including a drone crash that led to the abandonment of an elegant tern nesting site. https://t.co/8CLP1mK1Yn pic.twitter.com/RjJIKJHPhL — CBS Los Angeles (@CBSLA) June 3, 2021

根據畫面顯示，廣闊的濕地上看不見一隻鳥禽的蹤跡，無數的沙坑凹槽內卻分別裝了1、2顆鳥蛋，顯得格外淒涼。

保育區經理梅麗莎洛布爾（Melissa Loebl）表示，這是該沿海地區有史以來最大規模的遺棄鳥蛋事件之一，並指出隨著疫情爆發，民眾多數選擇戶外活場場域活動，光是去年該保育區就有約10萬人到訪，比前一年的6萬人還要多，不僅無人機活動更加頻繁，使得更多狗和自行車在保育區出現，但這些都是被禁止的。

梅麗莎接著說道，隨著狗的數量增加，尤其是不拴牽繩的狗對野生動物而言更具毀滅性，而現在正是主要築巢的季節，一旦狗追逐鳥，造成鳥媽媽棄巢逃亡，這樣的惡性循環恐讓生態失去平衡。