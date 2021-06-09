對於一般人來說，要一次懷上雙胞胎或是多胞胎相當困難，即便是順利生下來，有幾個寶寶可能會因為在媽媽體內營養不足而夭折，不過南非一名婦女不僅在自然受孕的情況下懷上10胞胎，寶寶們還十分健康，讓醫護人員直呼「不可思議」。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自南非普勒托利亞的37歲女性席索爾（Gosiame Thamara Sithole），與先生佐特希（Tebogo Tsotetsi）結婚後沒多久便生下一對雙胞胎，去年席索爾宣布再度懷孕，家裡都十分期待，但眼見肚子越來越大才發現她竟然一次懷了10胞胎，但過去多胞胎能夠全部存活下來的機率並不高，因此席索爾與先生也做好心理準備。

Gosiame Thamara Sithole gave birth to the seven boys and three girls.https://t.co/PePJUa9mXF — The Standard Digital (@StandardKenya) June 8, 2021

終於等到6月7日要「卸貨」的這一天，席索爾挺著一顆超巨大的肚子前往當地一家醫院進行剖腹生產，沒想到一刀開下去，7名男寶寶與3名女寶寶不僅順利產出，身體也相當健康，讓在場醫護人員都十分驚訝。消息傳出後，不少人質疑席索爾是否有偷偷進行人工受孕，若經過醫生判定確實是自然受孕懷上10胞胎的話，那席索爾將再次打破人類過去的醫療記錄。

事實上，在席索爾之前曾有一位來自西非馬利共和國的25歲女性，一口氣生下9胞胎的記錄；另外1971年時也有一名35歲的義大利婦人，透過剖腹生產生下10女5男，一共15胞胎的超狂記錄，但當時的醫療技術不比現在發達，加上產婦先前是因為服用催孕藥物才懷孕，因此孩子生下來沒多久就因體重過輕全數死亡。