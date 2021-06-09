大象不但智商高、記憶力好，甚至還擁有和人類一樣的感情。印度一名象夫因為罹患癌症於近日去世，過去和他相處了25年的大象竟徒步2小時，只為了參加象夫喪禮，過程中牠還不斷將鼻子伸長，想要觸摸象夫向他致敬，現場所有人看到這悲傷的一幕，都忍不住紅了眼眶。。

象夫奈爾和大象布拉瑪達丹已相處長達25年時間。(影片來源/YouTube/Marunadan TV)

根據《鏡報》報導，74歲的象夫奈爾（Kunnakkad Damodaran Nair）在本月3日因為癌症過世，隔天和他相識25年的大象布拉瑪達丹（Brahmadathan），便徒步約24公里，共花了2個小時的時間，來到奈爾位於喀拉拉邦的家中參加喪禮。

從畫面中可以看到，布拉瑪達丹對著奈爾的遺體不斷舉起又放下自己的象鼻，就像在鞠躬一樣向自己的老朋友致敬，而四周的親友見到這一幕，都忍不住紅了眼眶，啜泣的聲音不絕於耳，最後牠向後退了一步，和奈爾道別完後便依依不捨地離開了。

據了解，奈爾從事訓獸師的工作已長達60年時間，過去25年以來，他一直是布拉瑪達丹的象夫，常常一起出現在各種節慶活動中，而今年的4月23日是他們最後一次搭檔出現在大眾面前。

奈爾的兒子傑拉什（Rajesh）指出，父親最後的願望就是能夠在看布拉瑪達丹一眼，但還沒來得及完成就先一步離開人間了，為了完成他的心願，布拉瑪達丹才會在隔天被帶來喪禮現場，對此傑拉什難過地說道：「當牠笨重地來到喪禮時我實在忍不住哭泣，他們真的深愛著彼此」。