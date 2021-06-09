Man blows off jaw and nose with a shotgun but SURVIVES after trying to kill himself over money troubleshttps://t.co/w6TmRrOwgt — The Sun (@TheSun) June 8, 2021

俄羅斯一名男子因為積欠大筆債務，絕望之下選擇在郊外舉槍自轟，導致臉部毀容「糊成一塊」，所幸最後撿回一命，只是日後必須靠著灌食流質食物維生。

根據《太陽報》報導，45歲米哈伊爾（Mikhail Vladimirov）結婚17年，不滿妻子貪得無厭，害他揹上大筆債務，終日為錢所困，並於今年2月萌生尋短念頭，當天凌晨4時許，攜帶合法槍枝駕車前往一處近郊。

絕望的他，最後在車內將霰彈槍抵住自己的下巴，接著扣下板機自轟，不料他沒當場喪命，反而跌跌撞撞的滾出車外，不斷痛苦呻吟。根據目擊者指出，當時看見米哈伊爾滿臉鮮血，臉上全是模糊不清的肉塊，並且出現創傷性休克，於是緊急通報，將其送醫。

醫師表示，子彈並未貫穿米哈伊爾的大腦，讓他幸運撿回一命，但因為臉部炸開，鼻子和下巴嚴重毀損，經歷多次臉部骨骼重建手術，現在的他無法正常進食，只能靠著插管，灌食流質食物維生，視力也僅剩50％。

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