英國達勒姆郡一處知名觀光景點日前爆發嚴重的停車衝突，前往旅遊的遊客因隨意將車停放在當地農場的工作道路上，使農夫無法繼續工作，加上已經不是第一次發生這種事情，讓他氣得直接開挖土機將路邊的汽車全部鏟飛，車主全看傻了眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，英國達勒姆郡著名觀光景點巴納德城堡 （Barnard Castle），因風景優美經常會有旅客到訪，但卻有不少白目的遊客將車停在附近農民的工作領域中。在當地擁有大片農場的57歲農夫羅伯特胡伯 （Robert Hooper），先前曾多次看到農場的主要幹道被大批遊客停車堵住，讓狹窄的農村道路擠滿了亂停的車輛，有些甚至直接將車停在他的農場門口，即使好生好氣的告訴遊客別亂停，依然沒人理會，讓他不堪其擾。

羅伯特胡伯本月5日前往農場準備工作時，又再次發現農場大門被遊客的車子堵住，讓他終於忍無可忍，在下午5點左右，開著農場裡的挖土機將停在門口及道路兩旁的車子一台一台鏟飛出去，翻倒在空地上。

Get your CAR off my land! Moment farmer uses a DIGGER to flip vehicle over that's blocking his gate https://t.co/M14wZfT0pf — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 7, 2021

準備領車返家的遊客，看到愛車被鏟飛後相當傻眼，連忙打電話報警求助。經過警方調查後發現，羅伯特胡伯會如此生氣不僅僅是因為農場道路及門口被堵住，還有人闖進農場生火，造成他有部分農作物被損毀，因此暴怒做出報復的行動。