大陸江蘇南通海安高級中學裡有一隻校狗，經常在教室裡閒晃，師生們都很習慣牠的存在，甚至還稱牠為「黃主任」，不過由於近日正值高考時期，校方為了預防牠打擾學生考試，便暫時將牠安置於籠中，由於校狗平時都非常自由地在校園裡溜達，被關限制出入後，讓牠露出心不甘情不願的表情。

綜合陸媒報導，10年前一隻流浪狗溜進江蘇南通海安高級中學，校方曾將牠送往10幾公里外的小鎮上，請村民幫忙照顧，沒想到牠又獨自跑回來，見流浪狗非常乖巧，因此校方也未再趕牠離開，將牠安置於學校裡成為校狗，並取名為「阿黃」。

「阿黃」就像是巡視校園的老師，經常會走進教室內聽課，穿梭在教室、實驗室、禮堂及體育館，因此也被學生叫做「黃主任」，乖巧的牠從未傷害過學生，深受全校師生喜愛，校內老師也會幫牠準備食物，「阿黃」每到中午時，還會衝到學校餐廳等學生餵牠。

不過由於近期正值高考，校方為了防止「阿黃」打擾到學生，便暫時將牠安置於籠內，並準備充足的食物，等高考過後，才會放牠出來活動，有趣的是，「阿黃」在籠裡乖乖的坐著，但眼神略帶不滿地四處張望，看起來相當委屈。不少網友笑著說「不讓阿黃參加高考，清華又少了一隻學霸」、「阿黃火了，我在實習時曾聽說，校長會煮雞蛋給牠吃，其它的還不吃，每天學生跑操場時，牠都跟著鍛煉」。