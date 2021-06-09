美國德州奧卡拉（Ocala）一名53歲女子蒂娜（Tina Kindred）日前全身赤裸闖進2間餐廳，發狂的大肆搞破壞，現場杯盤狼藉，但包括餐廳員工和現場顧客都拿她沒轍，就連男警也被扔擲酒瓶，最後員警在忍無可忍之下電擊女子胸部，對方才瞬間石化倒地，雙方對峙過程全被拍攝下來，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

畫面中可見，蒂娜全身赤裸，只穿著一雙夾腳拖鞋，在餐廳內大肆搞破壞，不僅將碗盤、杯子全數砸爛，還翻箱倒櫃的爬上吧檯一邊大吼大叫、一邊掀桌敲打玻璃，還將物品往餐廳員工和顧客身上砸，就連警察到場不斷喝斥要求她「趴下」，她依舊不為所動，甚至發狂的朝著男警扔擲酒瓶攻擊。

儘管男警敏捷的閃過第一個酒瓶，但卻閃不過緊接著而來的第二個酒瓶，忍無可忍的他立即拿出電擊槍，朝著蒂娜射擊，並且擊中對方左胸，不久蒂娜就全身「石化」倒地，束手就擒。

綜合外媒報導，蒂娜本月1日接連前往2間「魔力燒烤」（Mojo Grill）與「內陸牛排屋」（Outback Steak House）餐廳砸場，起因源自於她先前曾前往魔力燒烤用餐，卻被餐廳經理拒絕服務，所以才會憤而報復，接著又轉移陣地洩憤。最後蒂娜被依嚴重鬥毆罪與毀損財物重罪，關押在馬里恩郡立監獄，保釋金為5000美元（大約新台幣14萬元），預計7月6日出庭。