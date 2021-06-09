大陸陝西某處村莊的居民去年進行取土修路的工程，沒想到卻在溪水溝裡發現了泥塑雕像和磚瓦，意外讓埋藏在沙漠底下的明代長城城堡遺址重見天日，由於當地很少有人類活動，因此城堡並未受到嚴重破壞，保存十分完整，是陝北地區十分罕見的現象。

綜合陸媒報導，2020年4月陝西榆林毛烏素沙漠某村莊的居民打算取土修路，沒想到卻意外在溪水溝當中發現一些泥塑雕像和磚瓦，因此急忙通報相關單位，陝西省考古研究院連忙接手，對現場進行搶救性挖掘，最後出土了來自明代的長城城堡「清平堡遺址」。

據考古研究院副研究員于春雷介紹，清平堡遺址南北長約600公尺，東西長約300公尺，共有三門，大致呈長方形，距離長城約10公里，是明代延綏地區三十六營堡之一，建於明代成化年間，在嘉慶年間多次遭到攻擊，因此做過不少次修補，最後在康熙平定噶爾丹後遭到廢棄。

城隍廟「顯應宮」遺跡。(圖/新華社)

于春雷推測，清平堡在廢棄後很快就被沙漠掩埋，而且該區域很少有人類進行大規模活動，大部分以農業耕作和放牧為主，因此清平堡才受到比較完好的保護，城內佈局、遺跡等基本未受破壞，是陝北地區罕見保存原貌的明代長城城堡。

而在清平堡出土時，考古學家發現其南側院落規模較大，還發現一塊石碑，根據碑文記載，此處應為一座名叫「顯應宮」的城隍廟，由院牆、照壁、門廳、戲台、東西側殿、大殿及寢宮等部分組成，雖然房屋頂部幾乎都已坍塌，但牆壁仍保存良好。

顯應宮內出土的小鬼雕像。(圖/新華社)

此外在宮內也找出30餘尊的泥塑雕像，包含城隍、判官、夜叉小鬼等，每尊都接近真人大小、顏色鮮豔、造型栩栩如生，其中小鬼雕像和傳統城隍廟中所看到的有很大的差異，顯應宮內的小鬼雕像身材健壯、孔武有力，應為長城地區特有的文化表現。