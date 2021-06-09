不少女性會在懷孕期間拍攝孕照，紀念這段辛苦又幸福的時期，有時還會邀請老公或家人一同入鏡留念。近日美國一對夫妻便打算和寵物馬一起拍照，然而在按下快門的瞬間，牠居然露出了比人還要快樂的陽光燦笑，讓所有人看到以後都忍不住爆笑，在網路上也同樣引發網友熱烈討論。

根據《福斯新聞》報導，攝影師札菲羅（Kristen Zaffiro）近日到位於俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati），替一對夫妻拍攝合照，妻子已經懷有好幾個月的身孕，孕肚非常明顯，札菲羅透露這對夫妻希望可以和寵物馬拍照留念，「但是和動物一起工作通常都會很棘手」。

果然像札菲羅想像的一樣，這匹馬一開始並不怎麼配合，老是站錯方向，等到把牠喬到正確的位置時，早已讓大家精疲力盡，札菲羅在按下快門前無奈地說：「至少你可以笑笑吧」，沒想到這匹馬似乎聽懂了他的話，竟真的露出了笑容，錯愕的札菲羅見狀忍不住笑了出來，這匹馬也跟著他，笑得更加開心，在場所有人全被這搞笑的一幕給逗樂了。

事後札菲羅將這一系列照片PO到臉書上分享，至今已吸引超過10萬人按讚，許多網友都對這匹馬的反應感到神奇，同時也覺得十分逗趣，紛紛笑說：「我太喜歡這匹馬從微笑漸漸變成大笑的模樣了」、「我覺得你中了攝影師彩券的頭獎！這照片太難得了！」、「我快要笑死了，這絕對是有史以來最棒的照片」、「看起來就像是馬剛講完一個笑話，然後大家一起爆笑的樣子」。