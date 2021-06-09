新冠肺炎疫情不僅本土炸鍋，印度延燒也相當嚴峻，面對確診數居高不下，醫療量能嚴重匱乏，病床、防疫物資都短缺的情況，當地一間醫院，4月26日竟驚傳拿病患當實驗品，實測「氧氣不足下，哪種人能活最久」，於是下令切斷重症病患氧氣供應機5分鐘，泯滅人性的離譜實驗一共造成22人慘死，消息曝光引外界撻伐。

根據《今日印度》報導，有爆料者提供證據影片，指稱4月26日當天上午7時許，阿格拉醫院（Agra hospital）內主導該實驗的負責人阿林杰（Arinjay Jain），要求醫護同仁將重症患者氧氣供應機統一關閉5分鐘，害22名患者最終因呼吸困難死於病床，身體呈現青紫色，至於重症監護室內其他74名患者，則因事先被告知攜帶氧氣瓶，才幸免於難。

不僅如此，爆料者還提到，當下有醫療人員反彈，不解為何要進行這種沒意義的實驗，可阿林杰卻宣稱，這麼做全為了模擬「萬一醫院的氧氣供應耗盡，什麼樣的患者能夠活下來？」有助院方日後能因應疫情變化進行安排。

該病態實測曝光後，立馬遭各界圍剿，批評院方做法太不人道，事後阿林杰受訪時進一步解釋，「那天醫院氧氣嚴重不足，醫院管理部門要求病人出院，但這些病患的狀態都非常不樂觀，強制出院只有生命危險。於是才決定嘗試各種模擬實驗，這樣子我們就能知道誰會死，誰會活下來」，言談中未否認個人言行。

不過阿林杰隨後又改口，稱自己言論遭大眾曲解，強調自己不清楚確切死亡人數，「我們是進行了一次模擬實驗沒錯，目的是為了找出重症患者，希望能更好地為他們提供服務。」

對此，地方法官普拉布（Prabhu N Singh）回應，爲確認到底有多少患者死於這場實驗，並釐清責任歸屬，他們已專門成立一個委員會來調查此事，將對有罪人士進行判決，不過4月26日至27日之間，該醫院僅7名病患死亡，並非印媒所說的22人，究竟數字為何有出入，還有待深入調查。

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