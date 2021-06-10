BRAVEST MAN..... LIVING



37th marriage in front of 28 wives, 135 children and 126 grandchildren.👇👇 pic.twitter.com/DGyx4wBkHY — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) June 6, 2021

即便隨著時代進步、女權提升，但有不少國家仍然允許一夫多妻制，網路上日前瘋傳一段45秒影片，一名風流老翁正舉行第37次婚禮，開心迎娶年輕貌美的新娘，現場包括老翁的妻群、兒女以及孫子共計289人，開心替這對新人慶祝。

影片中可見，老翁掀起新娘的頭紗後，害羞的獻上一吻，接著兩人一起坐下來，靦腆的接受眾人的祝福，尤其新娘更是害羞低頭，垂下水汪汪的大眼睛。隨著現場眾人不斷鼓譟起哄，場面熱鬧非凡。

根據《India》報導，這是老翁第37次結婚，在場與會人士還有老翁的28名妻子、135名兒女以及126名孫子女，共計289人，家庭成員人數眾多。印度警官夏瑪（Rupin Sharma）也分享了這段影片，打趣笑說「這位老翁竟然敢在28名妻子與其他兒孫面前完成第37場婚禮，簡直是世界上最勇敢的人」。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「養得起全家也是蠻厲害的」、「這傢伙也太幸運了，我光是一個老婆就搞不定了」、「我到現在都沒勇氣辦婚禮，他竟然辦了37次」，不過也有人對影片的真實性抱持懷疑。