隨著新冠肺炎疫情在各國延燒，身為重災區的日本，即使疫情再嚴重還是有不少業者開發出奇特的疫情周邊商品。近日有日本業者推出首款「可食用的口罩」創意商品，聲稱戴上它不僅可以阻斷飛沫，肚子餓的時候還能不用拿下口罩直接食用，引起網友熱烈討論。

根據日本媒體《Timeout》、《Bcnretail》的報導，這款超特殊的「可食用口罩」是由分別來自福岡大學的19歲小森千里、沖繩大學19歲的長野天美以及20歲的太田克美等3名熱愛吃麵包的大學生，與知名菠蘿麵包專賣店「Melon de melon」合作研發的產物，也是世界上第1款可以食用的防疫口罩。

3名創意發想的大學生受訪時表示「因為我們都非常喜歡吃麵包，也一直想要聞到麵包的香味，才促成這款創意商品的誕生」，而這款口罩在今年4月時已經過第三方檢測機構完成測試，它除了跟一般口罩一樣能夠有效防止飛沫噴濺，也會散發出跟麵包一樣的香味；另外，他們還聲稱這款口罩因為是真的麵包，所以保存期限只有短短一天，不過除了口罩外層因為接觸到空氣而不能食用外，內部卻可以直接食用，達到不用脫口罩的情況下有效充飢。

報導中還指出，他們首推商品「菠蘿麵包口罩」已經在5月份時於人潮眾多的秋葉原及澀谷等地進行宣傳活動，獲得廣大民眾的熱烈迴響，業者在活動現場準備了200個菠蘿麵包口罩給民眾試用，才公開短短10分鐘就被一掃而空，接下來他們會以5個售價1800元日幣（約新台幣456元）的價格在6月10日正式開賣。