靈性高的動物真的看得到靈魂嗎？國外近日瘋傳一段感人的影片，一名飼主養了一隻貓與狗，近日愛犬不幸過世，沒想到幾個小時後，愛貓跑在桌子，並用後腳站起來，前肢不斷在空中揮舞，好像在摸什麼東西，讓主人認為是狗的靈魂回來了。

網友Xiao_Huang將影片分享至抖音，一名主人養了一隻貓與狗，牠們感情相當好，經常玩在一起，近日狗不幸過世，讓他們非常不捨，愛犬逝世幾小時後，主人在家中發現，愛貓突跳到桌上，並用後腳站起身，而前腳則不斷在空中揮舞，好像想要撫摸對方。

由於愛貓舉動相當異常，主人突然意識到，可能是狗的靈魂回來了，在與貓做最後一次的道別，所以貓才會站起來，試圖想撫摸對方，他也趕緊將這一幕拍下，讓不少網友看完淚崩，甚至還有一名網友bearruang將此畫成動畫，並繪出狗的靈魂，將貓狗擬人化，影片累積150萬觀看次數。

@bearruang @naniwooooo . dialogue by @raphaelbimonarend . Video: @alxiao3 . Ummm im quite busy.. soooo im gonna upload once a week maybe.. ♬ original sound - Sarah Cothran

有網友分享類似經歷，「我家也有一狗一貓，去年狗去世了，我的貓好像真的知道，平時很傲嬌從來不和我蹭，那天我一個人在家實在太難過了，默默流下眼淚，牠居然跳到我旁邊和我頭碰頭，一直陪著我」，不少人也難過的表示，「貓看得到靈魂吧！牠可能正在與去世的狗依依不捨地道別」。

但也有人認為，貓只是在抓蟲而已，對此有些人則回應，「同理心是人類獨具的特質，不用過度糾結貓咪到底在幹嘛，生活正因這些美好的想像或期望而更加溫馨」、「現在養了兩隻貓的人告訴你，貓抓飛蟲不像影片那樣，牠們抓蟲時一般不抬腳，起碼不會抬兩隻腳，貓視線會盯的很緊，蟲子飛哪盯哪，頭隨著飛行路線擺動，擺頭速度更快(也不是影片那樣)」。