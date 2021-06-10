有些人喝醉酒時經常做出行為脫序的事情，直到清醒後才開始後悔。英國一名男子在喝醉後，竟闖入別人家偷了一座紅鶴雕像，直到清醒看見網路瘋傳的影片，才終於驚覺自己是小偷，急忙帶著那座紅鶴雕像前往失主家歸還、道歉。

失主將紅鶴雕像被偷的監視器畫面公開後，引發網友熱議。(影片來源/YouTube/Fife jammer locations)

根據《地鐵報》報導，近日網路上瘋傳一段影片，一名身穿黑色運動外套、頭戴黑色棒球帽的男子，一邊叼著菸一邊鬼鬼祟祟地靠近住家，接著四處張望一會兒後，匆忙地抱走了放在陽台上的一座紅鶴雕像。

據了解，這名失主柯琳（Coreen Wrightman）居住在英國蘇格蘭夫法行政區的鄧弗姆林（Dunfermline），為了找到這名行跡詭異的小偷，才會將監視器畫面公開，沒想到影片竟在網路上爆紅，吸引超過6萬觀看人次，大家紛紛笑說：「我喜歡他跑步的樣子，看起來就像他偷了100萬」、「不敢相信他之後要拿著一隻紅鶴在街上走路」、「他偷這個難道是想要烤來吃嗎？」。

幾天後，突然有人敲響了柯琳家的門，當她打開門後，就看見一名男子抱著他們家的紅鶴雕像，男子透露自己當時喝醉了，對自己誇張的行為一點印象都沒有，但他真的對此感到非常抱歉，柯琳最終選擇了原諒這名男子，沒有向警方報案，「他本來可以直接把雕像丟進花園裡，但他卻選擇正視自己的錯誤，至少他很有勇氣來向我親自道歉」。

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