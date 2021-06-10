巴西一處農村裡的豬舍，近日誕下一隻長相詭異的奇特小豬，牠不僅只有一顆眼睛也沒有鼻子，外型類似電影中看到的外星人長相，嚇壞當地農民，影片公開後也引發熱烈討論。

根據英國媒體《每日星報》的報導，巴西南部一個小農村於5月20日時，由一頭母豬生下一隻患有「獨眼畸形（cyclopia）」的粉紅小豬，這隻小豬不但臉型修長長得像外星人，還只有一顆眼睛，頭頂上有一塊凸起物，另外這隻小豬也沒有鼻子，因此生下來沒多久後就窒息死亡，村民事後也為這隻奇特的變異小豬拍下影片上傳至網路上。

網友看到後紛紛留言「希望牠能順利去天堂」、「一出生就死亡也是蠻可憐的」、「長得真的有些可怕」、「牠不像外星人比較像異形」、「畫面有點不舒服」。

報導中指出，獨眼畸形（cyclopia）是相當罕見的先天性缺陷，在胚胎還在發育的階段就無法正常分裂出兩個分離的眼窩，因此只會出現一個眼睛，鼻子的位置和形狀也會產生異常，是中樞神經系統發育異常中最嚴重的病症，通常罹患這種病症的生物都沒辦法存活太久，人類也曾發生過類似的情況。

事實上，豬隻產生的畸形變異的狀況不只出現在巴西，大陸、阿根廷等地區也曾出現過，主要是因為缺乏蛋白質，導致大腦無法正常發育，僅發展出嗅葉及視葉兩種功能。