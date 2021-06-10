Aquí esperando a que vacunen a mi abuelo. Que buen servicio pic.twitter.com/l0VXlQA3BD — 𝕁𝕒𝕧𝕚 ℝ𝕦𝕚𝕫 🔥⚡ (@JaviHIVer) June 5, 2021

新冠肺炎肆虐全球，不少國家搶著買疫苗，不過中美洲國家哥斯大黎加一處新冠疫苗接種站，卻被民眾爆料，在這裡施打疫苗有謎片可看！對此，該站衛生人員解釋，此次意外是因為誤播導致，絕非故意。

根據《每日星報》報導，哥斯大黎加（Costa Rica）聖荷西市的一處新冠肺炎疫苗接種站，有不少民眾保持社交距離的坐在站方安排的座位上，靜候衛生人員叫號施打疫苗，沒想到高掛在牆上的電視卻突然播放「女女謎片」，由於畫面十分火辣養眼，讓現場民眾看了臉紅心跳，不知該如何是好，只能尷尬的繼續坐在位子上。

一名推特帳號「@JaviHIVer」的網友貼出現場影片，透露當時正在接種站等待阿公打完疫苗，沒想到卻目睹這起荒唐事件，讓他不禁調侃「這個服務真是太好了！」另一名目擊民眾巴柏薩（Anthony Barboza）也表示，原本電視播放的是政府宣導短片，但不知為何卻突然改播不雅片，「我和其他人看了也忍不住笑出來。」

所幸不久後衛生人員就發現事情不對勁，立刻衝上前要關掉電視螢幕，最後因為找不到開關，情急之下只好直接拔掉電視插頭，並向現場民眾道歉。事後衛生人員也解釋，此次意外是不小心誤播所導致，目前相關單位已針對此事進行調查。

截至目前為止，哥斯大黎加已有33.4萬人確診新冠肺炎，其中4,251人不幸死亡，僅20%的人口接種第一劑疫苗。