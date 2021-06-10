澳洲近日發生一起座頭鯨傷人意外。一名18歲的少年與繼父在近日一同出海釣魚，沒想到在釣魚的過程中突然遭到一頭座頭鯨猛力衝撞，造成船隻當場碎裂，被正面撞擊的少年也因此身受重傷緊急送醫治療。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）與《9New llawarra》的報導，這場意外發生在上週末，來自澳洲新南威爾士州的18歲少年尼克邁希爾（Nick Myhill），與感情要好的39歲繼父馬特（Matt）一如既往的前往南海岸（納魯馬海岸）開快艇出海釣魚，沒想到正當他們沉浸在釣魚的喜悅時，快艇突然劇烈晃動，下一秒站在甲板上釣魚的少年就被一頭身形巨大的座頭鯨高速撞飛，讓在駕駛艙內的馬特被嚇傻，趕緊通報附近的海洋救難隊。

A teenager remains in a critical condition after a breaching whale landed on top of his boat off Narooma.



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救難隊抵達現場後，立即將船上兩人送醫治療，但因為少年的傷勢較嚴重，不僅腦震盪面部也有嚴重撕裂傷，當地醫院只能緊急將少年以空運的方式轉診至首都坎培拉（Canberra）更大間的醫院治療，而他的繼父則是受到輕傷，沒有生命危險。

馬特受訪時表示，當時他也不知道到底發生什麼事，只看到一頭座頭鯨突然衝上來，尼克邁希爾就被撞上了，接著船隻破裂開始進水，但他為了救人還是勉強發動引擎試圖回到岸上並一邊用無線電聯絡附近的海巡人員。

當地警方表示，雖然透過他們的陳述無法確認到底是哪種鯨魚，不過這頭鯨魚也可能因此受傷，他們會請新南威爾士州國家公園、野生動物管理局 (NPWS) 以及鯨類動物救援研究組織 (ORRCA) 合作，找尋這頭鯨魚的蹤跡。

英國保護鯨豚慈善機構負責人露西貝貝（Lucy Babey）也呼籲，近期是鯨魚遷徙至溫暖水域過冬的季節，因此目前約有4萬頭座頭鯨前往澳洲，民眾要避免靠近，因為牠們在遷徙的過程中速度可達每小時約25公里，從經驗上判斷座頭鯨並不會主動攻擊人類，很可能是牠們準備跳躍或是拍打尾巴與其他同伴交流、提出警告時的表現，也可能是為了要避開威脅所做出的跳躍行為，但這頭發生意外的鯨魚卻不太幸運，牠可能就是為了躲避危險而誤撞船隻。