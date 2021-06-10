雞蛋十分脆弱，輕輕的敲擊都可能會讓它碎裂，很難長時間保存。然而近日以色列考古團隊卻在拜占庭時期的古代糞坑中，找到一顆保存完整的雞蛋，讓考古學家們都感到非常驚豔，直呼這種現象真的非常罕見。

根據《每日郵報》報導，以色列文物局（Israel Antiquities Authority）近日透露，考古團隊在拜占庭時期軍事工業複合體的一座糞坑當中，發現了一顆來自於1000年前的雞蛋，它的高度約6公分，雖然外殼上有些許裂痕，但沒有任何碎片剝落，保存十分完整。

古代家禽專家李佩里加爾（Lee Perry Gal）指出，過去曾多次發現碎裂的蛋殼，像是在耶路撒冷的考古遺址大衛城（City of David）以及地中海東岸的古城凱撒利亞（Caesarea）都曾有發現紀錄，但由於雞蛋非常脆弱，幾乎沒有完整的雞蛋能夠被長久地保存下來，考古學家阿拉（Alla Nagorsky）也表示：「就算是現在，雞蛋也很難在超市紙盒中長時間保存，想到這個雞蛋來自1000年前，就覺得實在太神奇了！」。

但可惜的是，這顆雞蛋在送回實驗室研究的過程中還是碎裂了，不過雞蛋內本來就剩下沒多少東西，幾乎可以說是空的。目前研究人員將提取雞蛋的DNA，希望能夠進一步了解更多有用的資訊，另外關於雞蛋是如何掉進糞坑的原因仍是個謎，儘管考古學家也很想破解，但他們坦言，這應該永遠都找不出答案。