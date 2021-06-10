青春期的少女正值愛美的年紀，不過美國紐約一位名叫Alma的女孩，有一天突然發現下巴長出大片落腮鬍，身上的體毛也越長越多，讓她飽受同學指指點點，就連師長也對她投以異樣的眼光，承受多年霸凌的她最終決定不再刻意刮除身上的體毛，選擇接受真實的自己，甚至經營起粉絲團，擁有數千名粉絲追蹤。

愛美是女人的天性，從小在紐約都會區長大的Alma，進入青春期後也熱衷化妝、打扮和穿搭，不過16歲那年老師找她私下談話，才發現同學們之所以對她投以異樣的眼光，全是因為她下巴長出了鬍子，除此之外，她也發現體毛越來越茂密。

18歲時就醫檢查，Alma才被確診罹患多囊卵巢綜合症，除了多毛症狀之外，還有經期不順、體重直線上升等問題，未來可能也有生育困難的情形。

Alma表示，剛開始她為了不想再被同學和師長嘲笑，每天出門上學前一定會刮除身上的體毛和臉上的鬍子，不過多年過去了，她逐漸體認到既然生病是事實，也改變不了外界異樣的眼光，何不接受真實的自己，如今的她不再刻意刮除體毛和鬍子，面對外界眼光，她選擇大方解釋自己的病因，多數人也能夠理解。

最後Alma還經營起粉絲團，分享日常生活和心情，甚至還會給自己的鬍子做造型，不少因為罹患疾病而影響外貌的網友，也在她的身上得到不少鼓舞和自信。