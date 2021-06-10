跨越種族的友情！美國麻薩諸塞州一名主人，日前帶愛犬至當地的希科里山湖遊玩，期間愛犬開心的跑到湖中游泳，沒想到牠游回岸邊時，背上竟趴著一隻小河狸，好像把愛犬當成水上計程車，牠們成功抵達岸邊後，河狸還碰了愛犬的鼻子後才離開，似乎在表達感謝一樣。

飼主將愛犬載河狸的畫面分享至社群平台，意外引發媒體關注。(影片來源/youtube/WCVB Channel 5 Boston)

綜合外媒報導，飼主羅塞爾(Lauren Russell)養了一隻2歲黃金獵犬瓦力(Wally)，上個月她帶瓦力至麻薩諸塞州的希科里山湖(Hickory Hills Lake)遊玩，期間瓦力開心地跑進湖中游泳，原以為牠會湖裡玩一段時間，奇怪的是，當時瓦力在距離湖邊約100公尺處，就掉頭緩緩游回岸邊。

羅塞爾仔細一看才發現，瓦力背上多了一隻小河狸，提到「牠可能在水中遇到這一隻河狸，對方便爬到牠的背上，然後跟瓦力一起回到岸邊」，羅塞爾更稱，瓦力是一隻非常友善的狗，但未曾看過牠做過類似的事情，「當時我們非常吃驚，甚至難以相信眼前看到的畫面」。

羅塞爾更透露，河狸抵達岸邊後，就從瓦力的身上爬下來，但牠並沒有匆匆離開，而是與瓦力互碰一下鼻子「吻別」才跑開，好像在表達自己的感謝。不少網友對此也感到不可思議，表示「小河狸很偷懶，直接把黃金獵犬當坐騎」、「黃金獵犬真的是很優秀的品種，牠們無論對人類還是動物，都非常的友善」。