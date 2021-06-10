披薩是不少人心目中的美食，不過因為在家不易製作，大部分人都會選擇向披薩店訂餐。最近有一名在披薩店上班的員工分享了一段影片，他在客人不知情的情況下，直接偷走一大片披薩，讓不少網友看到以後，都十分擔心自己拿到的並不是完整的披薩，影片吸引超過3080萬觀看人次。

披薩店員在披薩上切下「八」字形，輕鬆將一大片披薩給偷走。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，一名叫作「Lonely Pepperoni」的網友在TikTok上分享這段影片，只見一塊剛烤好的披薩被鏟到紙盒上，接著他將最上方中間作為基準點，以「八」字形斜切了兩刀，拿走了被切下的一大塊披薩，並把剩餘兩大塊重新組合在一起，切成8小片，看起來就像是一個完整的新披薩。

在影片中還可以聽到有兩個人正在對談，切披薩的人先說：「他們不會知道的」，一旁的人則回覆：「他們會發現的」，切披薩的人又反問道：「他們怎麼會知道？」，影片曝光後立刻吸引大批網友關注，觀看次數突破3080萬，只不過原始影片目前已遭到下架，但仍有網友將其備份，上傳到其他影音平台。

一些網友看完影片後表示，他們會發現披薩沒有那麼圓，甚至有些呈現橢圓形的形狀，但不少人覺得若是自己收到被切過的披薩，根本不會發現哪裡不對勁。

此外也有披薩店員工跳出來澄清，解釋大部分的員工都不可能做出這樣的事情，「披薩店員工不需要透過這種『努力』來得到披薩，還有很多無人認領的披薩可以選擇」、「我有朋友在披薩店工作，如果他們願意，每晚都可以帶走10個披薩，根本不缺你們的那塊」。