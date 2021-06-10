印度日前發生一起大象誤入泥坑的案件，一隻大象原本在森林裡漫步行走，不知怎麼的意外滑入超大泥坑中怎樣都爬不出來，不停發出叫聲吸引附近民眾注意，後來救難人員試圖用挖土機在一旁開出另一條通道，大象才順利爬出，事後大象還轉身感謝救難人員，影片曝光後吸引網友熱議。

根據英國媒體《太陽報》的報導，這起事件發生在5月18日印度卡納塔克邦 Kodagu 地區，根據附近的民眾表示他們聽到一隻成年大象的吼叫聲，原以為是牠們在與同伴交流的聲音，但隨著時間拉長吼叫聲沒有斷過便好奇前去查看，才發現一隻大象受困在又深又大的泥坑中，趕緊通報森林部門相關團隊前來救援。

救難人員接獲通報趕緊開著一台挖土機抵達現場，只見公開的影片中坑洞相當大，深度已超過大象的高度難怪大象會受困其中無法爬出，救難人員見狀後立即用挖土機試圖將周圍的泥地挖平，但因為坑洞太深要挖平太耗時間，因此他們乾脆在一旁挖出另一條淺坑，讓大象自己爬上來，沒想到大象看到後竟也伸出象鼻幫忙將石頭搬移，接著慢慢往上爬，過程中大象一度因身體太龐大倒在一旁卡在半空無法動彈，救難人員趕緊伸出挖土機在底部撐著大象，大象才順利脫困，全場工作人員也跟著歡呼，事後大象還回頭疑似向救難人員道謝後才離開。

而這段「人象合力」脫困的救難影片也引起網友熱烈討論，紛紛留言「大象真的好有靈性」、「這段影片太神奇了，大象都知道誰在幫助牠」、「好感人的影片」、「希望這隻大象將來不要再受困」、「看到大象爬出來我也不自覺想要歡呼」。

摔入泥坑的大象疑似知道救難人員在幫助牠，獲救後竟回頭道謝。（圖／twitter＠The Sun）