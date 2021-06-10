新冠疫情肆虐本土，全台防疫三級警戒，不少民眾多數待在家中防疫，一旦出門就會大量採買民生物資和糧食，藉此減少外出機會，降低染疫風險。日前就有民眾透露，從冰箱拿出雞蛋要料理時，赫然發現疑似冰箱出風口太強，雞蛋凍成「冰蛋」，讓她不知該如何是好，便上網PO文求助，沒想到卻意外得到冷凍雞蛋的料理方式，更有內行人表示，冰凍過的生雞蛋口感更濃郁。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，開心買了雙層裝蛋盒，便將雞蛋補滿後放進冰箱冷藏，不過疑似出風口太強，雞蛋居然全部結凍了，讓她不禁錯愕直呼「難道在家防疫不適合囤蛋嗎？」並詢問有無適合的料理方式，憂心雞蛋因此全數報銷。

貼文一出隨即掀起網友熱議，並分享不少美味的料理方式，「裹粉去炸，沾胡椒鹽，某些餐廳裡面這算一道小菜，就叫炸蛋」、「直接放到鍋裡會變成溫泉水波蛋」、「別打破，直接放電鍋蒸成白煮蛋吧，會整顆黃燦燦的」、「直接丟水裡煮，很容易煮成溏心蛋，而且冷凍過後蛋黃味道會更濃」、「冷凍蛋拿來蒸很好吃，蛋黃不會乾乾的」、「這種冷凍過的蛋更好吃，解凍後，用一點油，加鹽加胡椒粉，小火鍋蓋悶煎半熟」。

也有網友提供更節省成本的料理法，「切一小片一小片拿去煎，就會有很多迷你荷包蛋」、「我當年很窮的時候都把蛋冰起來，然後切成兩半拿去煎，這樣我就感覺我吃了兩顆蛋」。