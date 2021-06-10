許多人都認為狗狗是人類最好的朋友及守護者，即使發生危難牠們也會陪在身旁。大陸一名婦人日前牽著愛犬外出購物時，意外發生車禍緊急送往醫院救治，而愛犬看到女主人受傷始終陪在她的身旁守護，即使到了醫院也緊緊的跟在身邊，讓目睹一切的民眾直呼「真有靈性」。

根據大陸媒體《沸點正能量》的報導，來自大陸江蘇省啟東地區的一名婦人，於本月6日牽著愛犬外出買東西時，突然遭到一輛汽車撞擊倒臥在地，目擊民眾趕緊打電話報警送醫，一面通知婦人的先生趕往醫院，而愛犬則是全程都在一旁看著醫護人員為女主人包紮傷口，安靜的守護一路到醫院，醫生看到狗狗也沒有趕牠走，就讓牠一直待在女主人身旁，感人的一幕吸引附近民眾拿手機錄下來分享至網路上。

拍攝影片的王姓女子表示「受傷婦人躺在醫院走道的擔架上，等待丈夫去購買材料，而狗狗就陪在女主人身邊，而且好像還哭了眼睛是紅的，一直十分心疼的看著女主人，醫生也沒有趕牠出去，看到這一幕真的很感動，感覺牠很有靈性」。

網友看到影片後也紛紛留言「狗狗真的是人類最好的朋友」、「因為對牠來說女主人是家人啊」、「牠也是條忠犬」、「養到這種狗兒值了」、「乖孩子媽媽沒有白疼你」、「狗兒挺人性化的」、「只有我注意到原來狗可以進醫院嗎？」引起熱烈討論。