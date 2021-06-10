不少民眾追求刺激，熱愛飛行運動，不過一旦稍有閃失，恐怕小命不保！網路上日前瘋傳一段影片，只見一名定點跳傘者站在橋面邊緣，正準備一躍而下，卻遭到路過玩家阻止，原來是他根本沒將安全帶繫好，多虧眼尖玩家機警攔阻，否則後果不堪設想。

國外一名網友日前在抖音（TikTok）帳號「@skydiving.is.lit」以「這個人差點死了，而且欠人一杯啤酒」為題，上傳一段驚險影片，畫面中可見一名跳傘員身上繫著跳傘背帶，前方垂著降落傘，站在橋面邊緣，準備進行定點跳傘。

碰巧這時一名眼尖的玩家發現跳傘員的背帶根本沒有安全繫妥，如果跳下去，可能會直接送命，立刻著急大喊「停！停！停！」並且對跳傘員一陣砲轟，喝令他立即離開橋面，「你腿上的帶子根本沒有繫好，你真是個蠢蛋！我的老天啊，你給我趕快回家，馬上從這座橋離開。」接著又補了一句「今天晚上不准跳，你欠我一杯啤酒！」

影片上傳短短4天，累計逾1,010萬觀看次數，不少網友紛紛留言直呼「我在影片一開始就發現問題了。感謝這位善心人士化解危機，但我不解的是，為什麼跳傘員或其他人都沒發現？」、「我都流手汗了」、「這不只值一杯啤酒吧，至少來個一箱才對」。