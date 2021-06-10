美國一對老夫婦日前帶著愛犬開車外出，途中卻不慎發生車禍，所幸老夫婦並沒有受傷，但他們的愛犬卻被彈飛，消失在現場，讓兩人十分著急，四處尋找牠的身影，然而2天後才得知，原來愛犬消失的期間闖入一處牧場，變成別人家幫忙放羊的「工讀生」了。

根據《The Spokesman-Review》報導，本月6日琳達（Linda Oswald）和家人帶著愛犬緹莉（Tilly）開車外出，行經位於愛達荷州41號公路的時候，卻意外和另外一輛車相撞，雖然琳達和家人都沒有大礙，但緹莉卻從破碎的窗戶中被甩飛出去、不見蹤影，琳達相當著急，儘管救護人員到現場請她先冷靜下來待在車內，但她還是執意想快點找回緹莉，經過的一些車輛見狀，也停下來幫忙尋找。

不過在現場周遭尋找了將近10個小時，琳達和家人都沒有看見緹莉的身影，無奈之下只能暫時先返回家中，並在臉書上PO出尋狗啟事，網友們也相當熱心，讓這篇文章的轉發數一下就突破3000次。

然而在另外一邊，車禍現場附近的某間牧場發生了一件怪事，牧場主泰勒（Tyler Potter）發現自家牧羊犬有些不對勁，不但反常地把羊往柵欄外趕，毛色還比往常更深，泰勒試圖叫了一聲牠的名字，沒想到那隻狗狗沒有反應，真正的愛犬反而跑了過來，泰勒這才驚覺牠根本就是一隻「陌生狗」。

巧合的是，泰勒的祖母也看見了緹莉的尋狗啟事，還曾提醒他們要多加注意，而且當地警方剛好也因為在找狗而經過了牧場，緹莉就這樣搭上順風車，在失蹤2天後順利回到家。琳達和泰勒一家人也因此結緣，他們都認為緹莉只是遵循本性，看到羊群就想要去牧羊，琳達也笑說：「緹莉去狗狗公園的時候也一樣，總是想要把人都聚集在一起」。