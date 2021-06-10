越南一名27歲的人夫在網路上認識一名47歲的女網友，沒想到兩人相談甚歡，就此陷入愛河，人夫甚至還為了她和自己22歲的妻子離婚，並在日前將女網友給娶回家，儘管這段相差20歲的感情一開始遭到不少人反對，但兩人仍牽手克服難關，如今過著幸福快樂的生活。

根據《中國報》引述越南媒體報導，27歲的男子Thien（化名）原本與一名22歲的女子結婚，然而婚後兩人感情變淡，甚至失去共同話題，讓Thien感到很寂寞，於是上網交友，並認識了47歲的女網友Houng（化名），兩人因為非常聊得來，很快就發展成曖昧關係。

Houng透露，自己過去曾有過一段失敗的婚姻，而且還和前夫育有一子，因此在知道Thien已婚的身分後，逐漸減少兩人聊天的時間，並告知對方希望改往好朋友的方向發展，沒想到後來Thien卻告訴他，自己已經和妻子離婚，打算重新開始追求她。

Houng一開始非常自責且猶豫，但最終還是選擇順從自己的心意，答應和Thien戀愛，兩人的感情十分甜蜜，很快就決定要步入禮堂，但因為他們的年齡相差太大，家人們都非常反對，也遇上了不少的困難，所幸Thien和Houng始終彼此扶持，共同度過難關，才順利地在家人的祝福之下結為夫妻。

雖然對於這段相差20歲的婚姻，使兩人遭受到不少網友異樣的眼光與評論，但他們婚後的感情依舊融洽，至今都沒有發生任何爭吵，Houng表示自己將會永遠愛著丈夫，Thien也甜蜜地說，Houng永遠會是他所見過最美麗的新娘。