不少上班族都希望有朝一日，自己能創業當老闆，這也讓人好奇，哪一種姓氏比較容易當老闆？近日大陸有一財經數據媒體，根據天眼查上的公司資料，統計出哪一種姓氏的老闆最多，前5名分別是王、李、張、劉、陳，另外還統計出運營能力佳的老闆姓氏。

根據《DT財經》報導，統計出來的姓氏主要參照百家姓，而哪種姓氏容易當老闆，其實也與地域有關，參考資料截至2021年3月底，浙江省共有各類市場主體816萬戶，以人口數進行比例分析，發現每8個浙江人裡就有一位是老闆，數量可說是非常多。

除了地域以外，根據天眼查上的公司資訊統計，發現最多老闆的姓氏排名，依次是「王」、「李」、「張」、「劉」、「陳」，不過這些姓氏占大陸全國戶籍總人口30.8%，屬於5大常見的姓氏，因此數量較多非常合理，對比大陸官方新發布的百家姓排名數據發現，老闆姓氏排名和百家姓排名差別不大。

其中「戴」、「金」、「錢」、「顧」、「葉」這5個姓氏則比百家姓排名高出很多，另外，以仍在正常營業的公司數量占比來看，姓氏「向」、「汪」、「韋」、「陶」、「錢」排在前5名，表示這些姓氏的老闆公司數不一定多，但公司目前仍正常營運，也意味著他們的運營能力不錯。