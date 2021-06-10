日本一名男網友因為疫情的關係都待在家辦公，豈料某天卻聽見家門口傳來詭異的開鎖聲響，原本以為是家中貓咪在搗蛋，然而走到門口卻發覺有人試圖從外面闖入，他好奇將頭探出一旁的窗戶，才終於得知這名「小偷」的身分，竟是附近認識的貓咪正在歪著頭開門，讓他忍不住笑翻，還將逗趣的照片PO上推特「公審」。

這名男網友「@mitoconcon」和太太在家中養了4隻貓，最近因為疫情的關係，雖然必須在家辦公，但也多了陪伴貓咪的時間，讓他感到相當開心，經常在推特分享夫妻倆和愛貓的互動日常。

不過上個月初推主在家辦公的時候，卻突然聽見大門處傳來奇怪的聲響，本來還以為是家裡的貓咪在調皮搗蛋，然而走到門口後卻發現沒有任何貓咪在場，推主好奇地將頭探出一旁的窗戶，才發現原來是附近認識的貓咪正歪著頭試圖開鎖，想要闖入他們的住家。

推主覺得這個畫面實在太逗趣可愛，於是立刻拍了下來、分享到推特上，為了保護「當事貓」的個人隱私，他還特地在雙眼處打上黑色馬賽克。推文發布後很快就吸引超過14.6萬人按讚，大家紛紛笑說：「這麼可愛的侵入者當然要打開門歡迎牠啊」、「推主也太暖，還幫小偷打馬賽克」、「看看這熟練的手法，絕對是慣犯吧！」。