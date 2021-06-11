美國佛羅里達州一名40歲婦人金伯莉（Kimberly Holmes-Iverson ）日前生下一名女嬰，但孩子的父親早在5年前就因為車禍過世，消息一出讓不少人嚇得目瞪口呆。

根據《太陽報》報導，金伯莉和丈夫拉希德（Rasheed Wiggins）結婚後過著幸福快樂的生活，不料5年前的一個夜晚，拉希德在離家不遠處的地方發生車禍，不幸身亡，檢調人員至今仍追查不到肇事逃逸的駕駛。

面對丈夫的驟逝，陷入絕望的金伯莉淚訴，「這場車禍不僅奪走我丈夫的生命，還毀了我夢想中的生活，包括我認為有孩子的未來。」

儘管如此，金伯莉仍不放棄希望，得知可以從亡夫身上提取精子後，她就請求醫師先將精子冷凍，期待有朝一日能生下兩人愛的結晶。

後來金伯莉與好友達里安（Darian Iverson）相愛，並在2020年完婚，雖然兩人感情穩定，但她心中仍放不下為亡夫生子的遺憾，所幸達里安得知後全力支持她的想法。

金伯莉隨即開啟了試管嬰兒的求子之路，經歷多次失敗後，總算在今年5月迎來有著拉希德DNA的女兒綺蘭（Kiran），「這既是我們名字的組合，在梵語也是光的意思」。金伯莉最後語帶感謝的表示，多虧親友、信仰、孩子以及達里安的支持，讓她得以重新振作，回歸正常生活。