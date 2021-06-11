英國有一名女子日前與朋友在戶外野餐，沒想到遇到一隻黃金獵犬，搖著尾巴與她們搭訕，好像想加入野餐派對，正當所有人以為牠是來討摸摸時，黃金獵犬竟叼著野餐巾上的食物落跑，讓所有人當場看傻眼，過程曝光後，不少人笑說「牠一定是詐騙『罐』犯」。

TikTok網友@spidxrwebs日前與友人至戶外野餐，意外吸引一隻黃金獵犬緩緩靠近，讓一行人都非常開心，便上前撫摸牠，並喊著「嘿！我們來了一個新朋友」，正當眾人以為黃金獵犬是來討摸時，下秒牠趁大家放下戒心，便叼了一盒放在野餐巾上的起司落跑。

當下所有人都看傻眼，而黃金獵犬則是頭也不回地離開，讓拍攝者哭笑不得的說，「牠偷走了起司！」。影片累積390萬觀看次數，不少人笑著說「這一隻狗狗很明顯有被主人訓練過」、「主人可能全程躲在樹後看，心想『沒錯，就像我們訓練時那樣，把起司叼來給我』」、「狗突然叼回一盒起司，主人當下可能也很困惑」。

黃金獵犬是一種作為用於獵捕野禽而培養的中大型獵犬，且容易接受基本或高難度服從標準訓練，因此也常被培訓為導盲犬和狗醫生(在醫院裡幫助病人獲得心理上解放)，不僅如此，黃金獵犬智力也相當出眾，很多救援機構會收養被遺棄的黃金獵犬，不只能協助人類營救工作，也能提供牠們一個家。