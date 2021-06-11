菲律賓一名22歲女子費恩（Fern）在健身房訓練時，屢遭一名教練性騷擾，向業者反映卻因為苦無證據不被受理，最後她乾脆錄影反擊，結果真的成功捕捉到教練襲臀的經過，健身房也火速做出回應，將該名教練開除。

根據《7news》報導，費恩將影片上傳至抖音（TikTok）帳號「@fernvillaceran」，畫面中可見，她獨自面向牆壁健身，不久便有一名男教練從她身後走過，且伸手摸了她的臀部，當時還有一名女子經過，目擊了整個過程，但卻視若無睹的離開。

費恩表示，該名男教練是慣犯，過去她在訓練時就屢遭對方性騷擾，這已經是她第4次慘遭對方伸出鹹豬手，但健身房面對她的指控，只以口說無憑將她隨意打發，她才決定側錄整段過程。果然，健身房收到她的「證據」後，便依違反管理規定為由，將該名男教練開除。

費恩將影片上傳至抖音後，短短5天就累積超過360萬觀看次數，不料平台卻因「畫面裸露」將影片下架，她昨（10日）又重新將影片上傳，同樣獲得許多迴響。