美洲豹竟生出黑豹幼崽！英國肯特郡的的大貓保護區裡一隻美洲豹，日前被飼養員發現懷孕了，今年4月6日牠成功生下一隻雌性幼崽，有趣的是，寶寶並沒有美洲豹的斑點毛色，而是整隻黑色的，非常罕見，乍看之下根本不像牠的孩子，直至看到豹爸後，才知道寶寶的毛色遺傳自父親。

根據《每日郵報》報導，美洲豹凱拉(Keira)2017年出生於天堂野生動物園(Paradise Wildlife Park)，直到2019年被送往大貓保護區(The Big Cat Sanctuary)，與園區內的雄性美洲豹奈隆(Neron)配對，幾個星期後配對成功並懷孕了，於今(2021)年4月6日成功生下寶寶。

大貓保護區館長史密斯(Briony Smith)表示，自從凱拉懷孕後，工作人員就在牠的巢穴裡安裝監視器，密切關注牠的孕期狀況，一直到寶寶出生，而凱拉在今年4月6日上午，就表現出煩躁的情緒，而且看起來相當激動，推測牠應該是要分娩了，當天上午11時10分順利生產，幼崽非常健康且活潑好動。

有趣的是，幼崽毛色竟呈現全黑，與豹媽凱拉身上常見的美洲豹斑點不同，乍看之下根本不像牠的孩子，也讓外界感到好奇，原來豹爸奈隆是一隻黑豹，不過牠的毛色並非全黑，上面還看得到美洲豹特有的斑點，幼崽的毛色顯然遺傳自父親。

不過，一般美洲豹都具有明顯花紋，擁有黑毛基因僅占10%，而凱拉的寶寶則是罕見的純黑，也讓園區工作人員非常驚訝。而這一隻美洲豹幼崽的誕生是歐洲瀕危物種復育計劃的一部分，由於野生美洲豹數量逐年減少，甚至被世界自然保護聯盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄中列為近危物種，因此牠的誕生也格外受到重視。

目前這一隻美洲豹幼崽還尚未被命名，被園區暫稱為「寶寶」(Baby)，館長史密斯提到，「與其他大型貓科動物幼崽相比，我無法相信牠的發育速度特別快，不過這對於美洲豹來說似乎很正常」，寶寶出生2周後，走路已非常的穩，甚至喜歡到處亂跑，個性相當外向，對任何事都充滿好奇。